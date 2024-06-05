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Граждан Молдовы, оказавшихся на Украине, не выпускают домой: Теперь из соседней страны запрещено выезжать мужчинам с двойным гражданством

Несколько десятков граждан Молдовы со вторым гражданством Украины не могут покинуть Украину и вернуться домой — в Молдову или в Приднестровье.

Источник: Соцсети

Кто-то из них в соседней стране работал, кто-то навещал родных, кто-то занимался коммерцией.

Представитель Погранслужбы Украины Андрей Демченко признал, что из Украины теперь не выпускают мужчин с двойным гражданством:

"Раньше мы пропускали лиц, которые были на постоянном консульском учете за пределами Украины. Но в новом законе такие граждане Украины исключены из перечня лиц, подлежащих снятию с воинского учета.

Пока не будет этот вопрос отдельно урегулирован в правилах пересечения границы этой категории граждан, мы их не будем выпускать".