Алексей Беспрозванных представит Калининград на ПМЭФ-2024

7 июня врио губернатора Калининградской области примет участие в дискуссии «Сбера», которая традиционно проходит на ПМЭФ в формате делового завтрака. В этом году тема встречи «Россия-2030: как прийти к финишу четвёртыми?» В повестку врио губернатора на форуме также включены несколько рабочих встреч с руководителями федеральных ведомств, крупных промышленных холдингов, банков, институтов развития.