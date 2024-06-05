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Алексей Беспрозванных представит Калининград на ПМЭФ-2024

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных участвует в Петербургском международном экономическом форуме: мероприятия одного из крупнейших деловых событий страны стартовало в Северной столице сегодня, 5 июня.

Источник: Бизнес-Калининград

Ожидается, что Беспрозванных подпишет ряд соглашений — документы касаются реализации в регионе крупных инвестпроектов в сфере туризма и агропромышленного комплекса, а также развития электромобильности, поддержки общественных инициатив, цифрового образования.

7 июня врио губернатора Калининградской области примет участие в дискуссии «Сбера», которая традиционно проходит на ПМЭФ в формате делового завтрака. В этом году тема встречи «Россия-2030: как прийти к финишу четвёртыми?» В повестку врио губернатора на форуме также включены несколько рабочих встреч с руководителями федеральных ведомств, крупных промышленных холдингов, банков, институтов развития.

Основным событием ПМЭФ станет пленарное заседание, на котором выступит президент России Владимир Путин. Его выступление запланировано на 7 июня.