Михаил Скоков покидает пост главы ГУ МВД по Челябинской области

Генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков в органах внутренних дел служит с сентября 1990 года. С 2016 года возглавлял МВД по Республике Северная Осетия-Алания.
С 2021 года занял аналогичный пост в Челябинской области. Галина Лепина, Мария Дмитриева.
Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков покидает пост. Информацию об этом ЕАН подтвердили источники в ведомстве. 56-летний руководитель сначала уйдет в отпуск, а потом последует его увольнение.
Генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков в органах внутренних дел служит с сентября 1990 года. С 2016 года возглавлял МВД по Республике Северная Осетия-Алания.
С 2021 года занял аналогичный пост в Челябинской области. Галина Лепина, Мария Дмитриева.