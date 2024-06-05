Больше квот: сколько казахстанцев смогут учиться бесплатно в вузах России

АСТАНА, 5 июн — Sputnik. Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов рассказал, какие возможности есть у абитуриентов, которые хотят учиться в российских вузах.
«Если говорить по количеству квот, которые мы предоставляем, это традиционные страны СНГ, традиционные лидеры. Здесь и Таджикистан — там 1 000 человек, и Узбекистан — 750, и Казахстан — вместе с добавленными 100 квотами будет порядка 800. То есть в этом плане страны СНГ всегда идут в лидерах по количеству квот, которые правительство Российской Федерации предоставляет для иностранных государств», — сообщил Павел Шевцов в интервью «Sputnik на русском».
Также Шевцов отметил, что конкурс среди абитуриентов на обучение в российских вузах большой — в некоторых странах это восемь человек на одно место.
«Поэтому мы видим, что интерес не угасает, он в во многих направлениях достаточно активно развивается. В том же Таджикистане традиционно очень хороший спрос на медицинское образование», — дополнил он.
Видеоинтервью записали на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит в эти дни.