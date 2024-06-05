Больше квот: сколько казахстанцев смогут учиться бесплатно в вузах России

«Если говорить по количеству квот, которые мы предоставляем, это традиционные страны СНГ, традиционные лидеры. Здесь и Таджикистан — там 1 000 человек, и Узбекистан — 750, и Казахстан — вместе с добавленными 100 квотами будет порядка 800. То есть в этом плане страны СНГ всегда идут в лидерах по количеству квот, которые правительство Российской Федерации предоставляет для иностранных государств», — сообщил Павел Шевцов в интервью «Sputnik на русском».