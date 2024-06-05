Концепцию развития контейнерных перевозок разработают в ЕАЭС

«Стороны договорились включить в дорожную карту на 2024−2026 годы мероприятия по разработке концепции развития контейнерных перевозок в странах “пятерки” до 2035 года и сотрудничеству в сфере науки и образования. Совет руководителей определился с механизмом и моделью управления евразийскими транспортными коридорами», — рассказали в пресс-службе.



Поддержана также инициатива члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева по участию комиссии в работе координационных органов, курирующих международный транспортный коридор Север — Юг и согласованное развитие международных транспортных коридоров СНГ.



Совет руководителей обсудил концептуальные подходы к дальнейшей работе по соглашению о судоходстве и принял к сведению информацию Минтранса России об упрощении порядка принятия решений по выдаче разрешений на проход судов по внутренним водным путям России. Относительно реализации соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб принят к сведению опыт проведения Республикой Беларусь и Российской Федерацией эксперимента по применению навигационных пломб в отношении отдельных категорий товаров.



«Для рассмотрения сохраняющихся разногласий по вопросам создания и функционирования общего рынка услуг воздушного транспорта в рамках союза запланировано проведение совещания высокого уровня во второй половине июня», — добавили в ЕЭК.