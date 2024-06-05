Реализация рекомендаций ООН: В Астане обсуждены вопросы защиты прав человека

В рамках заседания обсуждены вопросы реализации рекомендаций Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, борьбы с бытовым насилием, а также меры, принятые по борьбе с торговлей людьми в Республике Казахстан.
В мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Комиссии по правам человека при Президенте, депутаты Мажилиса Парламента, представители Национального центра по правам человека, заинтересованных министерств, казахстанские правозащитные НПО, а также гости площадки — представители Программы развития ООН, Управления Верховного комиссара по правам человека ООН, Представительства Европейского Союза в Республике Казахстан.
В своем приветственном выступлении А. Надиркулова поделилась информацией о приоритетах Казахстана по продвижению инициативы гендерного равенства и противодействию бытовому насилию на сессиях Совета по правам человека ООН в этом году. Напомним, Казахстан избран членом Совета по правам человека ООН на 2022−2024 гг. Кроме того, она отметила консолидацию совместных усилий гражданского общества, адвокатов, депутатов, правозащитных институтов и государственных органов при разработке Закона о защите прав женщин и безопасности детей (далее — Закон). Нормативный акт подготовлен в рамках реализации Плана действий в области прав человека и верховенства закона от 8 декабря 2023 года.
В ходе обсуждения депутат Мажилиса Парламента РК Марат Башимов поделился информацией о том, что правозащитный законопроект по противодействию торговле людьми, охватывающий все уязвимые категории, и соответствующий принципам международного права, был принят в Мажилисе и направлен в Сенат Парламента. Депутатами были внесены более ста поправок, учитывающих рекомендации гражданского общества, международных и казахстанских правозащитных организаций, научных и экспертных кругов.
В ходе заседания вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова проинформировала о предоставляемом жертвам торговли людьми комплекса специальных социальных услуг (социально-бытовые, медицинские, психологические, педагогические, трудовые, культурные, экономические, правовые услуги) из государственного бюджета. Так, по данным местных исполнительных органов с начала года оказана помощь 192 жертвам торговли людьми, из них иностранные граждане — 74 человека.
В свою очередь, начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Шынар Кочербаева особо отметила роль разработанного по поручению Главы государства первого специального законопроекта «О противодействии торговле людьми». Он предусматривает приведение некоторых определений в соответствие с международными стандартами, установление уполномоченных органов, их прав и обязанностей, а также закрепление прав жертв торговли людьми, в том числе несовершеннолетних и иностранных лиц.
В рамках третьего вопроса, заместитель комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Ренат Зулхаиров проинформировал, что 15 апреля т.г. подписан Закон, который рассматривает вопрос криминализации административного законодательства, в части причинения легкого вреда здоровью и побоев. Было отмечено, что в рамках особых требований к поведению правонарушителя, суду предоставляется право временно выселить «агрессора» из жилища. При этом, ему предлагается временно обдумать свои поступки в Центрах социальной адаптации. Кроме того, суд будет вправе назначить прохождение «агрессором» обязательных психокоррекционных курсов в организациях здравоохранения.
КСО «ДПЧИ» создан в 2013 году по инициативе МИД РК. Площадка является эффективным инструментом для содействия диалога между Правительством и гражданским сектором. На площадке обсуждаются различные актуальные вопросы защиты прав человека при участии в качестве наблюдателей международных организаций (ПРООН, УВКПЧ ООН, ОБСЕ и др.).