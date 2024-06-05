Реализация рекомендаций ООН: В Астане обсуждены вопросы защиты прав человека

В рамках заседания обсуждены вопросы реализации рекомендаций Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, борьбы с бытовым насилием, а также меры, принятые по борьбе с торговлей людьми в Республике Казахстан.

В мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Комиссии по правам человека при Президенте, депутаты Мажилиса Парламента, представители Национального центра по правам человека, заинтересованных министерств, казахстанские правозащитные НПО, а также гости площадки — представители Программы развития ООН, Управления Верховного комиссара по правам человека ООН, Представительства Европейского Союза в Республике Казахстан.

В своем приветственном выступлении А. Надиркулова поделилась информацией о приоритетах Казахстана по продвижению инициативы гендерного равенства и противодействию бытовому насилию на сессиях Совета по правам человека ООН в этом году. Напомним, Казахстан избран членом Совета по правам человека ООН на 2022−2024 гг. Кроме того, она отметила консолидацию совместных усилий гражданского общества, адвокатов, депутатов, правозащитных институтов и государственных органов при разработке Закона о защите прав женщин и безопасности детей (далее — Закон). Нормативный акт подготовлен в рамках реализации Плана действий в области прав человека и верховенства закона от 8 декабря 2023 года.

В ходе заседания заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Найла Мухтарова отметила, что сегодня особое внимание уделяется обеспечению максимальной поддержки экономических и политических позиций женщин в обществе, увеличению количества женщин в руководстве государственных органов и квазигоссектора до 30%, предотвращению насилия в отношении женщин и детей, продвижению гендерного просвещения, поддержке материнства и детства. В настоящее время, на законодательном уровне уже введены обязательные 30% квоты для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в избирательных партийных списках, а также при распределении депутатских мандатов.