Премьер Словакии Фицо впервые прокомментировал покушение на него

«Мне пора сделать первый шаг. Это прощение. Я не чувствую ненависти к человеку, который в меня стрелял. Я не буду предпринимать в отношении него каких-либо юридических действий, а также не намерен требовать компенсации ущерба. Я прощаю его», — сказал Роберт Фицо в своем видеообращении, размещенном на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).