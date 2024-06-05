Премьер Словакии Фицо впервые прокомментировал покушение на него

«Мне пора сделать первый шаг. Это прощение. Я не чувствую ненависти к человеку, который в меня стрелял. Я не буду предпринимать в отношении него каких-либо юридических действий, а также не намерен требовать компенсации ущерба. Я прощаю его», — сказал Роберт Фицо в своем видеообращении, размещенном на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Фицо заявил, что позволяет напавшему самому разобраться с мотивами своего поступка. «В конце концов, очевидно, что он был всего лишь послом зла и политической ненависти, которую политические неудачники, разочарованная оппозиция развивали в Словакии до непреодолимых масштабов, — сказал премьер. — У меня нет причин думать, что это нападение сумасшедшего одиночки».
15 мая в городе Гандлова в премьер-министра Роберта Фицо несколько раз выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он объяснил свои мотивы несогласием с деятельностью правительства Словакии. По данным Republika, Юрай Цинтула является сторонником оппозиционной либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Однако лидер оппозиционной партии Михал Шимечка опроверг какую-либо связь Цинтулы с движением.