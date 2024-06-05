Путин приехал в Лахта-центр

Миллер рассказал, что на крыше центра не стекло, а «полимерно-мембранная конструкция, пленка». «Она до такой степени прочная, что никакие снеговые нагрузки ей нипочем, и она хорошо пропускает свет», — отметил он. Путин спросил, как убирают с нее снег зимой. «Его там сдувает, и все», — пояснил в ответ глава «Газпрома».