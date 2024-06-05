Чуря: Молдова нужна Западу для сохранения своей гегемонии в мире

Для ЕС очень важно, чтобы Молдова находилась рядом и принимала активное участие в том, что происходит в регионе, оставаясь на стороне Евросоюза. Такое мнение в беседе со Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.
Он отмети, что западные партнеры нынешних властей республики считают, что проведение европейских выборов в нашей стране сохранит иллюзию того, что Молдова приближается к ЕС с семимильными шагами.
«Западу нужна Молдова для сохранения своей гегемонии в мире. Молдова небольшой, но все-таки инструмент для достижения этих целей. То есть выборы в Европарламент, которые пройдут в Молдове, станут гарантией того, что наша страна будет в дальнейшем сохранять приверженность так называемым европейским ценностям и будет стремиться в ЕС, несмотря на то, что каких-то серьезных гарантий на этот счет у Молдовы нет», — заявил Чуря.
Он считает, что сохранение иллюзии является основной задачей для Запада, который таким образом сможет держать Молдову в зоне своего влияния. Политолог отметил, что голосование жителей республики на европейских выборах поможет западным кураторам собрать необходимую информацию, которая может быть использована на президентских выборах и референдуме этой осенью.
«Если явка будет довольно большой, то это будет означать, что мотивация у прозападного электората присутствует. Это можно будет использовать на президентские выборах», — отметил Чуря.
В электоральной политике Молдовы эксперт видит двойные стандарты. Западные агенты влияния, которыми напичкана Молдова, разрешают открывать избирательные участки всем, кроме России.