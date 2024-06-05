Чуря: Молдова нужна Западу для сохранения своей гегемонии в мире

«Западу нужна Молдова для сохранения своей гегемонии в мире. Молдова небольшой, но все-таки инструмент для достижения этих целей. То есть выборы в Европарламент, которые пройдут в Молдове, станут гарантией того, что наша страна будет в дальнейшем сохранять приверженность так называемым европейским ценностям и будет стремиться в ЕС, несмотря на то, что каких-то серьезных гарантий на этот счет у Молдовы нет», — заявил Чуря.