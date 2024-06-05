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Районный аким из Атырауской области, чья экс-супруга заявляла об истязаниях, ушел с должности

Аким Макатского района Атырауской области Ринат Ибрагимов покинул должность после — ранее его бывшая жена заявляла об избиениях во время их совместной жизни, передает МИА «Казинформ».

Источник: gov.kz

Как сообщает информагентство, ссылаясь на данные пресс-службы акимата Атырауской области, Ринат Ибрагимов покинул должность главы Макатского района по собственному желанию. Напомним, в середине мая в Сети распространилось видео, записанное Акмарал Умбеткалиевой. Она заявила, что является экс-супругой акима Макатского района Рината Ибрагимова.

По словам женщины, бывший муж на протяжении 11 лет ее систематически избивал и истязал. Она отметила, что на чиновника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». После стало известно, что после заявления бывшей жены акима об истязаниях начата служебная проверка.

Сам же Ринат Ибрагимов называл заявления экс-супруги «ложной информацией с необоснованными обвинениями».