Районный аким из Атырауской области, чья экс-супруга заявляла об истязаниях, ушел с должности

По словам женщины, бывший муж на протяжении 11 лет ее систематически избивал и истязал. Она отметила, что на чиновника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». После стало известно, что после заявления бывшей жены акима об истязаниях начата служебная проверка.