Районный аким из Атырауской области, чья экс-супруга заявляла об истязаниях, ушел с должности

Как сообщает информагентство, ссылаясь на данные пресс-службы акимата Атырауской области, Ринат Ибрагимов покинул должность главы Макатского района по собственному желанию. Напомним, в середине мая в Сети распространилось видео, записанное Акмарал Умбеткалиевой. Она заявила, что является экс-супругой акима Макатского района Рината Ибрагимова.
По словам женщины, бывший муж на протяжении 11 лет ее систематически избивал и истязал. Она отметила, что на чиновника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». После стало известно, что после заявления бывшей жены акима об истязаниях начата служебная проверка.
Сам же Ринат Ибрагимов называл заявления экс-супруги «ложной информацией с необоснованными обвинениями».