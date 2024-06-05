СБУ заявила о «национализации» имущества, якобы принадлежащего Балицкому

«По материалам Службы безопасности Украины Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины активов Евгения Балицкого. Также национализировано имущество, которым фигурант владеет через свою семью — жену, сына и отца», — говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.
По утверждению ведомства, среди активов — киевская компания, которая занимается ремонтом и техобслуживанием самолетов.
Летом 2023 года украинский суд заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюремного заключения с конфискацией имущества, признав его виновным по двум статьям уголовного кодекса — об участии в организации «незаконных референдумов» группой лиц, а также об умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или госграницы Украины по предварительному сговору.
Президент России Владимир Путин 4 октября 2022 года подписал законы о принятии в состав страны ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, за присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство жителей.