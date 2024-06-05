СБУ заявила о «национализации» имущества, якобы принадлежащего Балицкому

Летом 2023 года украинский суд заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюремного заключения с конфискацией имущества, признав его виновным по двум статьям уголовного кодекса — об участии в организации «незаконных референдумов» группой лиц, а также об умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или госграницы Украины по предварительному сговору.