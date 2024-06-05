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Песков объяснил приглашение к Путину журналистов из недружественных стран

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители информагентств из недружественных стран были приглашены на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях ПМЭФ-2024, чтобы они могли «из первых рук» понять президента и Россию.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Так или иначе это агентства, которые формируют мировые информационные потоки, это те, кто является законодателями информационной моды. Соответственно, для них очень важно из первых рук узнать и понять Путина, понять Россию», — рассказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видеозапись которого размещена в его Telegram-канале.

Песков напомнил, что представители информагентств из недружественных стран впервые приглашены на встречу с Путиным на полях ПМЭФ с начала СВО, добавив, что для них это станет «уникальным шансом».

Песков Дмитрий
Путин Владимир