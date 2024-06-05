Песков объяснил приглашение к Путину журналистов из недружественных стран

«Так или иначе это агентства, которые формируют мировые информационные потоки, это те, кто является законодателями информационной моды. Соответственно, для них очень важно из первых рук узнать и понять Путина, понять Россию», — рассказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видеозапись которого размещена в его Telegram-канале.