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Путин впервые посетил Лахта центр

Он осмотрел здание вместе с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин накануне прибыл в Петербург. Сегодня, 5 июня, глава государства вместе с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером осмотрел Лахта центр.

— Вверху — это очень важно. Это полимерная мембранная конструкция, пленка. Это не стекло. Оно до такой степени прочное, что никакие снеговые нагрузки нипочем и хорошо пропускает свет, — приводит слова Миллера пресс-служба Кремля.

Напомним, в Петербурге с 5 по 8 июня проходит Международный экономический форум. Участие в нем примут делегации из 136 стран. В пятницу, 7 июня, Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ вместе с лидерами Боливии и Зимбабве. Президент расскажет о своем видении текущей экономической ситуации в мире и даст оценку отечественной экономике в условиях СВО. После Путин встретится с представительницами организации «Женщины бизнеса».

Путин Владимир