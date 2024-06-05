Путин впервые посетил Лахта центр

Президент России Владимир Путин накануне прибыл в Петербург. Сегодня, 5 июня, глава государства вместе с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером осмотрел Лахта центр.
— Вверху — это очень важно. Это полимерная мембранная конструкция, пленка. Это не стекло. Оно до такой степени прочное, что никакие снеговые нагрузки нипочем и хорошо пропускает свет, — приводит слова Миллера пресс-служба Кремля.
Напомним, в Петербурге с 5 по 8 июня проходит Международный экономический форум. Участие в нем примут делегации из 136 стран. В пятницу, 7 июня, Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ вместе с лидерами Боливии и Зимбабве. Президент расскажет о своем видении текущей экономической ситуации в мире и даст оценку отечественной экономике в условиях СВО. После Путин встретится с представительницами организации «Женщины бизнеса».