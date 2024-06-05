Путин исключил перемены после президентских выборов в США

«Все восприняли мое заявление о Байдене с усмешками и увидели скрытый наезд на Байдена, но он политик старой школы и он начал меня атаковать, значит, я прав, он предсказуем», — сказал Путин.
Говоря о Дональде Трампе, он напомнил, что тот, будучи президентом, начал вводить «массированные санкции» против России, а также при нем США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), притом что Трампа в США обвиняли в связях с Россией, что Путин назвал полной чушью.
Россия не считает, что что-то изменится в политике США после выборов. «Мы так не думаем. Мы думаем, что ничего, по сути, серьезного не произойдет», — сказал Путин.
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