Путин исключил перемены после президентских выборов в США

Говоря о Дональде Трампе, он напомнил, что тот, будучи президентом, начал вводить «массированные санкции» против России, а также при нем США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), притом что Трампа в США обвиняли в связях с Россией, что Путин назвал полной чушью.