Встреча Путина с главами иностранных информагентств. Главное

Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями иностранных информационных агентств в Санкт-Петербурге. В ней участвуют представитители 16 стран. О предсказуемом Байдене, шпионаже Трампа на РФ, конфликте с Украиной и другом — в подборке ответов Владимира Путина.