Об отношениях с США:
- Джо Байден предсказуем, он — политик старой школы.
- Обвинения Дональда Трампа в шпионаже на Россию — полная чушь и бред. Никаких особых связей с Трампом у нас никогда не было. Преследование Трампа в США «сжигает» мнимое лидерство этой страны среди демократий. Судебную систему используют для внутриполитической борьбы.
- России по большому счету все равно, кто будет президентом США, Байден или Трамп, будем работать с любым избранным президентом. Но после выборов в США их политика на российском направлении не изменится.
- Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутреннюю политику США, смотрит со стороны. Власти США совершают одну за другой ошибки не только в международной политике, но и в экономической.
О конфликте с Украиной:
- Украина в США никого не интересует, интересует собственное величие. И ни в коем случае США не хотят допустить успеха России, полагая, что это нанесет ущерб их лидерству.
- Если будущая администрация США будет ориентироваться на национальные интересы, то в Вашингтоне могут быть изменения по отношению к России и конфликту на Украине.
- Трагедия на Украине началась с антиконституционного государственного переворота, вот начало войны. Россия после 2014 года предприняла все попытки, чтобы урегулировать украинский конфликт мирным путем. Россию 8 лет «водили за нос» с Минскими соглашениями.
- Пролившаяся в Донбассе русская кровь — «не водичка», чтобы Россия могла закрыть на это глаза.
- Россия имела право признать независимость ДНР и ЛНР в соответствии с решениями суда ООН.
О потерях на Украине:
- Об объемах потерь, как правило, никогда не говорят, либо говорят, но извращают цифры. Безвозвратные потери Украины в пять раз превышают российские. ВСУ в месяц теряют 50 тыс. человек убитыми и ранеными, соотношение примерно 50/50.
- В украинском плену находится 1348 россиян, в российском плену — 6465 украинских военных.
- Мобилизация на Украине идет только на восполнение потерь. ВСУ мобилизовывают около 30 тыс. человек в месяц.
- Как минимум 30 российских журналистов погибли в зоне боевых действий.
О президенте Украины Владимире Зеленском:
- Белый дом заставит руководство Украины понизить возраст мобилизации до 18 лет, а затем избавится от Зеленского — кандидатуры есть.
- На избавление от Зеленского может потребоваться год. США будут терпеть Зеленского до весны 2025 года, а потом поменяют.
Об отношениях с Европой и экономике:
- Решения вопросов с европейскими лидерами найти можно, если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались мужества для защиты нацинтересов. Уровень профессиональной подготовки людей, принимающих решения на Западе, оставляет желать лучшего.
- Запад планировал подорвать экономику России в срок до 6 месяцев, но теперь все видят, что этого не происходит. Поставленная цель вхождения России в четверку экономик мира достигнута.
- Россия не призывает к расколу евроатлантической солидарности, но на Западе сами совершают ошибку за ошибкой.
Об отношениях с Германией:
- Россия никому не угрожает, тем более главам других государств, это моветон.
- Появление немецких танков на украинской земле произвело морально-этический шок в России. Поставка Киеву ракет окончательно разрушает российско-немецкие отношения.
- Германия после Второй мировой войны никогда не была полностью суверенной. Никто в нынешнем немецком руководстве не защищает интересы народа Германии. ФРГ зависима и в оборонной, и в информационной сферах от конечного бенефициара, находящегося за океаном.
О газовых отношениях с Германией:
- «Газпром» переживет отказ Германии от поставок газа по оставшейся нитке «Северного потока».
- Прекращение связей России и Германии в сфере энергетики имеет печальный результат, немецкие предприятия становятся неконкурентоспособными. Последствия могут быть плачевными не только для ФРГ — всю Европу затрясет.