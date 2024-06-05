Путин: США избавятся от Зеленского в течение года

По словам Путина, это связано с высокими потерями Украины в ходе боевых действий, из-за которых возникла необходимость провести тотальную мобилизацию. А для этого надо поэтапно провести снижение призывного возраста. «Это требование со стороны администрации США к украинскому руководству», — заявил президент РФ.
Думаю, администрация США заставить украинское руководство снизить призывной возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавится просто.
«Сейчас у нас июнь 2024 года, чтобы все это сделать, мне кажется, нужен примерно год. До весны, до начала как минимум следующего года его будут терпеть, а когда все сделает, скажут “до свидания”, — заявил президент РФ.
По данным Путина, у США уже есть несколько кандидатов на пост президента Украины.