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Путин: США избавятся от Зеленского в течение года

Президент Украины Владимир Зеленский должен выполнить поручения своих американских руководителей в части изменения закона о мобилизации, а затем будет отправлен в отставку. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин на встрече с главами мировых СМИ, которая прошла «на полях» XXVII Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Источник: Reuters

По словам Путина, это связано с высокими потерями Украины в ходе боевых действий, из-за которых возникла необходимость провести тотальную мобилизацию. А для этого надо поэтапно провести снижение призывного возраста. «Это требование со стороны администрации США к украинскому руководству», — заявил президент РФ.

Думаю, администрация США заставить украинское руководство снизить призывной возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавится просто.

Владимир Путин
президент России

«Сейчас у нас июнь 2024 года, чтобы все это сделать, мне кажется, нужен примерно год. До весны, до начала как минимум следующего года его будут терпеть, а когда все сделает, скажут “до свидания”, — заявил президент РФ.

По данным Путина, у США уже есть несколько кандидатов на пост президента Украины.

Путин Владимир