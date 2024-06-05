Путин: бои на Украине прекратятся за 2−3 месяца, если не будет поставок оружия

«Первое, что мы сделали, — это исполнили свой долг перед людьми, которые страдали от государственного переворота и последовавших за ним боевых действий на территории юго-востока Украины. Мы признали права этих людей, которые проживают на этих территориях, защищать свои интересы, свою жизнь и жизнь своих детей», — ответил президент.