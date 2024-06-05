Путин: бои на Украине прекратятся за 2−3 месяца, если не будет поставок оружия

Джордан задал президенту вопрос, состоящий из двух частей. В первой части журналист спросил Владимира Путина о том, чего российской армии удалось добиться за время проведения военной операции на Украине.
«Первое, что мы сделали, — это исполнили свой долг перед людьми, которые страдали от государственного переворота и последовавших за ним боевых действий на территории юго-востока Украины. Мы признали права этих людей, которые проживают на этих территориях, защищать свои интересы, свою жизнь и жизнь своих детей», — ответил президент.
Вторая часть вопроса американского журналиста касалась возможных сценариев завершения боевых действий на Украине. Отвечая на вопрос, Владимир Путин рассказал о переписке с президентом США Джо Байденом. По словам российского президента, он написал Байдену, что для завершения боевых действий на Украине США должны прекратить поставлять оружие.
Перестаньте поставлять оружие, и эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев. Вот и все.
Он добавил, что Россия призывает «не мешать возможному мирному процессу». Президент напомнил журналисту о российско-украинских переговорах 2022 года. «То, что господин Джонсон приехал и сделал это не только по собственной инициативе, но и, уверен, при поддержке администрации США, в этом у меня сомнений нет никаких», — заявил Владимир Путин, говоря о сорванном мирном соглашении.
24 мая Владимир Путин заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной, но только исходя из Стамбульских соглашений, достигнутых в марте 2022 года. Reuters со ссылкой на источники сообщало, что господин Путин готов к переговорам о прекращении огня с Украиной, если та согласится признать границы, по которым сейчас проходит линия фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая заявил, что прекращение огня с учетом нынешних условий невозможно, поскольку это опасно для Украины. Он подчеркнул, что такое соглашение имело бы смысл, если бы войска оставались на линии границ.