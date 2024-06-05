Путин жестко ответил на заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО

Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, бред собачий.
Путин подчеркнул, что это было бы бредом, если бы не было «задумкой, чтобы одурачивать свое собственное население». Он добавил, что это делается для того, чтобы удержать свое собственное имперское положение.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.