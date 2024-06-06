В странах ЕС начинаются выборы в Европарламент

В странах, где разрешено голосование по почте или в формате онлайн, процесс голосования может растянуться за пределы этого периода. В связи с этим несколько европейских СМИ предупредили о возможных нарушениях на выборах, когда граждане одной страны ЕС, постоянно проживающие в другой (а их количество исчисляется десятками миллионов), могут проголосовать дважды: на родине и по месту жительства. Проверить это будет невозможно в связи с тем, что каждая страна подводит итоги голосования самостоятельно.