Министр образования Калининградской области собрала директоров школ на семинар-совещание

По словам министра, в новом учебном году планируется разработка стандарта профильного предпрофессионального класса для профориентации школьников в нашей области. Также, уже с нового учебного года, будет запущен проект «эффективная начальная школа» в 10 школах Калининградской области: для старшеклассников профильных классов планируется оптимизация учебного времени и освоение непрофильных предметов в смешанном формате. Модель этого проекта уже активно используется в школе № 36.