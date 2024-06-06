Министр образования Калининградской области собрала директоров школ на семинар-совещание

Собрание приняла школа № 57.
По словам министра, в новом учебном году планируется разработка стандарта профильного предпрофессионального класса для профориентации школьников в нашей области. Также, уже с нового учебного года, будет запущен проект «эффективная начальная школа» в 10 школах Калининградской области: для старшеклассников профильных классов планируется оптимизация учебного времени и освоение непрофильных предметов в смешанном формате. Модель этого проекта уже активно используется в школе № 36.
Обсуждение вопросов построения суверенной системы образования продолжится на августовском педагогическом форуме «Семья и школа: создаем будущее вместе», который пройдет с 20 по 30 августа.