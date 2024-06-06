Алексея Беспрозванных завалили вопросами о дорогах, медицине и транспорте

По словам Беспрозванных, он также разбирается с работой общественного транспорта в Калининграде: «Провели мониторинг работы автобусов на маршрутах №№ 1, 3, 23, 36, 74 и 88. По итогам проверки за нарушения расписания движения подрядчики будут привлечены к ответственности», — пообещал врио губернатора.
Также он поведал, что заключён контракт на строительство сетей бытовой канализации для очистки реки Лесной, а в план на текущий год включен ремонт разрушенного участка дороги на улице Суздальской и дороги на улице Беломорской. Также удалось справиться со стихийными свалками на нескольких улицах города.
Ещё одной большой и важной темой для правительства Калининградской области являются субсидируемые авиабилеты и возможное выделение дополнительного финансирования: «Билеты остались по направлениям: Жуковский, Архангельск, Мурманск, Екатеринбург (~4000 штук). Время от времени Аэрофлот выкладывает в продажу часть билетов в Москву. Ведём переговоры с Минтрансом о выделении дополнительного финансирования. Уверен: оперативно найдëм решение», — сообщил Беспрозванных.