Алексея Беспрозванных завалили вопросами о дорогах, медицине и транспорте

Также он поведал, что заключён контракт на строительство сетей бытовой канализации для очистки реки Лесной, а в план на текущий год включен ремонт разрушенного участка дороги на улице Суздальской и дороги на улице Беломорской. Также удалось справиться со стихийными свалками на нескольких улицах города.