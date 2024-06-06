Орбан считает, что Европе надо избавляться от ядерного оружия

Орбан прокомментировал западные идеи о создании общеевропейского ядерного оружия, предложив прочитать книгу немецкого политика Клауса фон Донаньи «Национальные интересы». В книге указывается, что на территории Европы нет значительных европейских ядерных арсеналов, а есть американские. Орбан считает, что в случае ядерного конфликта между США и Россией удары будут наноситься с территории Европы, что сделает ее мишенью. «Европе следует стремиться к избавлению от ядерного оружия, а не к его распространению», — заявил он.
При этом Орбан отметил поддержку Венгрией военного сотрудничества внутри Евросоюза и развития оборонной промышленности на континенте. Он считает необходимым создание «европейского оборонного альянса, действующего подобно НАТО», для которого каждая страна ЕС могла бы выделять воинские подразделения. Однако эти подразделения «могут быть использованы только для защиты Европы», подчеркнул Орбан, исключив возможность проведения военных операций за пределами Европы под европейским флагом.