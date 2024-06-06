Орбан считает, что Европе надо избавляться от ядерного оружия

Орбан прокомментировал западные идеи о создании общеевропейского ядерного оружия, предложив прочитать книгу немецкого политика Клауса фон Донаньи «Национальные интересы». В книге указывается, что на территории Европы нет значительных европейских ядерных арсеналов, а есть американские. Орбан считает, что в случае ядерного конфликта между США и Россией удары будут наноситься с территории Европы, что сделает ее мишенью. «Европе следует стремиться к избавлению от ядерного оружия, а не к его распространению», — заявил он.