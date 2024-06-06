Минэнерго Украины обвинило Financial Times в работе на Россию

Министерства энергетики Украины опубликовало сообщение, в котором заявило, что публикацию газеты Financial Times продвигает пророссийские нарративы и носит манипулятивный характер. В статье от 5 июня говорилось, что с января 2025 года украинцы смогут получать от двух до четырех часов света в день. Эту информацию газете сообщили источники в правительстве Украины.