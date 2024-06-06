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Минэнерго Украины обвинило Financial Times в работе на Россию

Министерства энергетики Украины опубликовало сообщение, в котором заявило, что публикацию газеты Financial Times продвигает пророссийские нарративы и носит манипулятивный характер. В статье от 5 июня говорилось, что с января 2025 года украинцы смогут получать от двух до четырех часов света в день. Эту информацию газете сообщили источники в правительстве Украины.

Источник: РИА "Новости"

«Чтобы придать материалу видимость достоверности, в статье смешиваются правдивые и фальшивые данные и содержатся апелляции к эмоциям читателя. Сейчас в украинском инфопространстве значительно увеличилось количество информационных вбросов, связанных с темой энергетики, которые имеют признаки ИПСО и направлены на создание социальной напряженности, запугивание украинцев и формирование недоверия к действиям власти в сложный период», — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского министерства.

В статье Financial Times также утверждается, что Украина потеряла половину своих электростанций. Минобороны России с марта неоднократно сообщало о «групповых ударах высокоточным оружием большой дальности» по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса.

С 20 мая «Укрэнерго» ввела почасовые отключения электричества по всей стране для бытовых и промышленных потребителей. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что энергетике Украины был нанесен колоссальный ущерб, а на ее восстановление потребуется более $1 млрд.

энергетика