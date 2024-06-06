Владимир Путин посетил музей-заповедник «Царское Село»

Напомним, что шестого июня исполняется 225 лет со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. К этой дате в Москве приурочено немало концертов, встреч, выставок. Центральным событием празднования дня рождения Пушкина станет открытие после года реставрации и обновления мемориальной квартиры поэта на Старом Арбате, 53. Здесь поэт не просто останавливался, а жил в течение трех месяцев 1831 года после венчания с Натальей Гончаровой.