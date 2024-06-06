Владимир Путин посетил музей-заповедник «Царское Село»

Глава государства осмотрел выставочные залы Мемориального музея-лицея Александра Сергеевича Пушкина — учебные классы, художественную мастерскую, шинельную комнату, буфетный зал.
Музей-лицей расположен в здании бывшего Императорского Царскосельского лицея. Там с 1811 по 1817 годы обучался Пушкин.
Отмечается также, что в Камероновой галерее Екатерининского парка президент осмотрел выставку «Поэт и царь», посвященную взаимоотношениям Пушкина с императорами и великими князьями.
В экспозиции представлены личные вещи поэта, архивные документы, мемориальные предметы членов императорской семьи. Многие экспонаты представлены впервые.
Президента сопровождали директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова и директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов.
Напомним, что шестого июня исполняется 225 лет со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. К этой дате в Москве приурочено немало концертов, встреч, выставок. Центральным событием празднования дня рождения Пушкина станет открытие после года реставрации и обновления мемориальной квартиры поэта на Старом Арбате, 53. Здесь поэт не просто останавливался, а жил в течение трех месяцев 1831 года после венчания с Натальей Гончаровой.