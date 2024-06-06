Голосование на выборах губернатора Челябинской области будет двухдневным

Отметим, что губернатор Челябинской области выбирается на пять лет. С 4 июня начался этап выдвижения кандидатов. Закончится он в 18:00 по местному времени 24 июня. На сегодня известно, что о желании принять участие в выборах губернатора заявил действующий глава региона Алексей Текслер, а президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» поддержали его кандидатуру.