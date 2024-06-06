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Голосование на выборах губернатора Челябинской области будет двухдневным

Заявление об этом сделали в региональной избирательной комиссии.

Источник: Агентство «Москва»

Заявление об этом сделали в региональной избирательной комиссии.

Как следует из сообщения пресс-службы южноуральского избиркома, голосование на выборах губернатора Челябинской области в этом году будет проходить два дня подряд — 7 и 8 сентября. Ранее депутаты Законодательного Собрания региона назначили дату проведения выборов на 8 сентября 2024 года.

Отметим, что губернатор Челябинской области выбирается на пять лет. С 4 июня начался этап выдвижения кандидатов. Закончится он в 18:00 по местному времени 24 июня. На сегодня известно, что о желании принять участие в выборах губернатора заявил действующий глава региона Алексей Текслер, а президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» поддержали его кандидатуру.