Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко может уйти в отставку

Пока не поступило официальных заявлений о предстоящей отставке Евгения Лещенко. Однако, как уточнил руководитель департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов, на данный момент в министерстве не произошло никаких изменений. Глава ведомства продолжает работать на своем рабочем месте. В случае ухода министра в отставку, об этом будет официально объявлено.