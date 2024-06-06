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Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко может уйти в отставку

Согласно информации, полученной от инсайдерского источника Сиб.фм, министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко уходит в отставку по собственному желанию.

Источник: Reuters

По данным источника, он находится на своей должности последнюю неделю и готовится покинуть свой пост.

Пока не поступило официальных заявлений о предстоящей отставке Евгения Лещенко. Однако, как уточнил руководитель департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов, на данный момент в министерстве не произошло никаких изменений. Глава ведомства продолжает работать на своем рабочем месте. В случае ухода министра в отставку, об этом будет официально объявлено.

Евгений Лещенко родился в 1966 году в Маслянинском районе Новосибирской области и занимал пост министра сельского хозяйства с 2018 года.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в мае завершении работы в администрации Новосибирска заявила Анна Терешкова. На должности заместителя мэра и главы департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова находилась 10 лет.