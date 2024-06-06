Текслер заявил о желании провести более полусотни переговоров на ПМЭФ-2024

Алексей Текслер сообщил, что кроме такого числа переговоров челябинцы готовы подписать на ПМЭФ-2024 три десятка инвестиционных соглашений. По словам губернатора, региону есть что предложить инвесторам не только в традиционных для себя металлургии и машиностроении, но и в электронике, приборостроении, агропромышленном комплексе, логистической сфере и многих других направлениях.