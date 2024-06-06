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Текслер заявил о желании провести более полусотни переговоров на ПМЭФ-2024

Губернатор Челябинской области озвучил планы южноуральской делегации на Петербургском международном экономическом форуме.

Источник: РИА "Новости"

Алексей Текслер сообщил, что кроме такого числа переговоров челябинцы готовы подписать на ПМЭФ-2024 три десятка инвестиционных соглашений. По словам губернатора, региону есть что предложить инвесторам не только в традиционных для себя металлургии и машиностроении, но и в электронике, приборостроении, агропромышленном комплексе, логистической сфере и многих других направлениях.

Отдельный акцент Челябинская область в рамкам так называемого курса Текслера делает на туризм. «Мы рассчитываем войти в тройку-четверку крупнейших регионов страны, предлагающих данный вид туризма», — цитирует губернатора региона РИА «Новости».

экономика