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Путин заявил об отсутствии имперских амбиций у России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет никаких имперских замашек. Об этом российский лидер сообщил на встрече с руководителями крупнейших международных информагенств в Санкт-Петербурге.

«Здесь не надо, знаете, не надо искать того, чего нет. Не надо искать подтекста какого-то, не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет, их нет, потому что мир меняется быстро», — сказал Путин.

Беседа президента с руководителями крупнейших международных информагенств состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе нее Владимир Путин сообщил, что Россия показала всему миру, что всегда будет отстаивать свои интересы, признав независимость Донбасса и Новороссии. При этом он подчеркнул, что РФ не размахивает «ядерной дубинкой».

демография