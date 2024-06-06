Путин заявил об отсутствии имперских амбиций у России

«Здесь не надо, знаете, не надо искать того, чего нет. Не надо искать подтекста какого-то, не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет, их нет, потому что мир меняется быстро», — сказал Путин.
Беседа президента с руководителями крупнейших международных информагенств состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе нее Владимир Путин сообщил, что Россия показала всему миру, что всегда будет отстаивать свои интересы, признав независимость Донбасса и Новороссии. При этом он подчеркнул, что РФ не размахивает «ядерной дубинкой».