Япония сочла неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога

«Сейчас нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий и прежде всего с японской стороны», — сказал Путин. Он подчеркнул, что российская сторона в отличие от Японии ничего не сделала для усложнения двустороннего диалога и отметил «ангажированность Японии в Украинском кризисе».