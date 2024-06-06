Почему глава Башкирии сразу не уволил министров Беляева и Кучарбаева

Шестой кассационный суд Самары рассмотрел апелляцию по делу бывших башкирских министров ЖКХ Бориса Беляева и строительства Рамзиля Кучарбаева. Кассационная коллегия освободила экс-чиновников от наказания за превышение полномочий по делу о строительстве очистных сооружений в поселке Маячный под Кумертау. То есть высшая судебная инстанция решила, что Беляева и Кучарбаева нельзя привлечь за то, что им вменяли в Башкирии.
Пока суд да дело
Отмена наказания коснулось и трех других обвиняемых по этому делу: заместителя начальника управления капитального строительства Рамиля Сафина, бывшего вице-мэра Кумертау Юрия Курова и главу отдела капитального строительства № 2 управления Шадмурата Бикимбетова.
Эксперты считают, что ранее башкирские суды «проявили определенную некомпетентность», наказав бывших высокопоставленных сотрудников башкирского Белого дома, посчитав их виновными в тяжком коррупционном преступлении. Но эту судебную ошибку поправили в кассационном суде Самары.
— К сожалению, очень часто фигуранты уголовных дел находят справедливость только в кассационной инстанции, — констатируют уфимские адвокаты. — Как следует из решения кассационной коллегии, бывшие министры коррупционного преступления не совершали, никакой финансовой выгоды не получили и не имели умысла обмануть и обобрать государство.
Напомним, летом прошлого года Ленинский суд Уфы признал виновными Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева в превышении должностных полномочий при приемке очистных сооружений в Кумертау еще в 2017 году. Они расписались на актах готовности очистных, которые еще не были введены в эксплуатацию. Сегодня очистные достроили, и они работают. Но следствие квалифицировало подпись чиновников на документах, как служебный подлог, превышение должностных полномочий и причинение крупного ущерба бюджету республики.
Не удивительно, что тогда чиновников приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. В ноябре прошлого года обоих освободили от наказания в связи с истечением срока давности по статье о служебном подлоге. Их действия переквалифицировали на превышение должностных полномочий, не обратив внимания, что сроки этого деяния тоже истекли. А на днях и в Самаре указали на ошибку башкирских судов, отменив наказание за преступление, которое уже нельзя вменить бывшим чиновникам.
— Дела о превышении должностных полномочий имеют срок давности всего два года, а они истекли, пока шло следствие и разбирательство, — объясняют юристы. — Большой вопрос, почему этой ошибки не заметили суды Башкирии.
— То есть теперь выяснилось, что коррупционного преступления осужденные не совершали, ущерба бюджету не наносили, но провели более трех лет под следствием и даже находились некоторое время в СИЗО, — сетуют криминологи. — Да, Беляев и Кучарбаев неосмотрительно подписали документы о приемке очистных, но ведь и тяжких последствий не наступило — очистные сооружения в поселке Маячном давно функционируют.
Сегодня Борис Беляев, который отбыл наказание за то, что не делал, уже вышел на свободу, а Рамзиль Кучарбаев пока продолжает находиться в колонии-поседении по другому уголовному делу.
Мы еще не раз услышим о громких делах
— По сути, экс-министры правительства Башкирии стали жертвами юридических хитросплетений бюджетного законодательства, своей неосмотрительности и, возможно, особого усердия следственных и судебных органов, — полагают эксперты.
До недавнего времени, пока решение Верховного суда РБ не вступило в законную силу, министры числились на своих постах в башкирском правительстве. Это вызвало удивление у многих жителей Башкирии.
— Почему регионального министра транспорта Александра Клебанова уволили в день задержания, даже не дожидаясь предъявления ему обвинения, а Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев занимали должности министров Башкирии до того, как приговор вступил в законную силу? — спрашивают они. — Сегодня занимает свой пост и начальница управления социальных коммуникаций администрации главы РБ Елена Прочаковская — ее приговорили условно за мошенничество, но она намерена подавать апелляцию.
Глава Башкирии Радий Хабиров много раз объяснял свою точку зрения на эти процессы.
— Если вина очевидна до судебного процесса, то я сразу увольняю таких людей, — говорил Радий Фаритович. — Об этом общественность иногда и не знает, просто такие чиновники уходят по-тихому. Если человека аргументированно поймали на лбу со взяткой, то завтра — до свидания, даже без возбуждения уголовного дела.
Радий Хабиров не раз объяснял свою позицию, когда речь идет о действующих чиновниках, оказавшихся под следствием.
— У меня есть определенные преимущества, может быть, перед людьми: у меня классическое юридическое образование, и я им дорожу, — пояснял он. — Я учился на отлично, у меня хорошие базовые знания. Я всегда исходил из презумпции невиновности. С правоохранительными органами общаюсь, имею фактуру и задаю простой вопрос: «В карман клал?». Говорю: "Давайте так: вы разберетесь, если докажете вину, суд вынесет решение, я на следующий день его увольняю. Человек с уголовным приговором не будет работать, для меня решение суда обязательно.
Действительно, Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев были уволены сразу после того, как Верховный суд Башкирии утвердил решение районной Фемиды, как теперь выясняется, ошибочно.
— Почему я должен по первому ничем не доказанному подозрению увольнять людей? — говорил г-н Хабиров. — Мир очень многомерен, и часто подозрения не оправдываются в процессуальных документах. А если суд признает человека невиновным, а я его уже уволил? Как я буду себя чувствовать?
— Факт возбуждения уголовного дела в отношении представителей органов власти еще не является основанием для кадровых решений, — объясняют политологи позицию главы региона. — Однако если материалы дела не вызывают сомнений, то происходит смена менеджмента. Радий Хабиров демонстрирует уравновешенный и вдумчивый подход к кадровым решениям.
Эксперты полагают, что в Башкирии, как и в других регионах России, будет усиливаться тенденция по выявлению чиновников, запускающих руку в государственный карман. И мы еще не раз услышим о громких и резонансных делах. Недаром же президент страны Владимир Путин заявлял, что элиты должны меняться и на место дискредитировавших себя деятелей приходить люди, прошедшие СВО. По мнению главы государства, «элита — не те, кто набил карманы, а те, которые делом доказали преданность России».