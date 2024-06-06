Почему глава Башкирии сразу не уволил министров Беляева и Кучарбаева

— У меня есть определенные преимущества, может быть, перед людьми: у меня классическое юридическое образование, и я им дорожу, — пояснял он. — Я учился на отлично, у меня хорошие базовые знания. Я всегда исходил из презумпции невиновности. С правоохранительными органами общаюсь, имею фактуру и задаю простой вопрос: «В карман клал?». Говорю: "Давайте так: вы разберетесь, если докажете вину, суд вынесет решение, я на следующий день его увольняю. Человек с уголовным приговором не будет работать, для меня решение суда обязательно.