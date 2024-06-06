Делегация Ставропольского края побывала в Омске

В парке Победы возложили цветы к Вечному огню. А затем почтили память экс-руководителя Омской области, Героя Социалистического Труда, почётного гражданина Омска Сергея Манякина. Руководитель, посвятивший развитию нашего региона 26 лет, родом из Ставрополья. В Омске на ул. Спартаковской ему установлен памятник, средства на который собирали местные жители. Омичи до сих пор высоко чтут и помнят достижения, которых региону удалось добиться при Манякине.