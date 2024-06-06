Делегация Ставропольского края побывала в Омске

На два дня делегация из Ставрополья окунулась в жизнь Омского Прииртышья. Первые лица региона радушно встречали гостей. Подробности в материале omsk.aif.ru.
Духовная связь
Официальный визит начался не с круглых столов и заседаний в кабинетах. Первым делом представители власти и депутатского корпуса двух регионов отправились к памятным местам.
В парке Победы возложили цветы к Вечному огню. А затем почтили память экс-руководителя Омской области, Героя Социалистического Труда, почётного гражданина Омска Сергея Манякина. Руководитель, посвятивший развитию нашего региона 26 лет, родом из Ставрополья. В Омске на ул. Спартаковской ему установлен памятник, средства на который собирали местные жители. Омичи до сих пор высоко чтут и помнят достижения, которых региону удалось добиться при Манякине.
И сегодня Омской области есть чем гордиться, успешным опытом развития в разных отраслях сибиряки делятся с другими регионами России, налаживая партнёрские контакты, открывая новые производства.
Одно из таких соглашений о сотрудничестве было подписано в прошлом году правительствами Омской области и Ставропольского края. В документе около 40 пунктов, направленных на расширение взаимодействия в различных сферах, начиная от промышленной и заканчивая гуманитарной.
Взаимовыгодные проекты
Губернаторы Виталий Хоценко и Владимир Владимиров в рамках деловой встречи подписали очередное соглашение о сотрудничестве между ассоциациями Советов муниципальных образований Омской области и Ставропольского края.
Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного партнёрства. Ряд омских предприятий реализует свою продукцию в Ставрополье. Решается вопрос о совместном запуске производства одноразовых бритвенных станков и автокосметики.
«У наших регионов много точек соприкосновения, наш бизнес активно взаимодействует. Всё это — налоговые поступления в бюджет области и новые рабочие места с достойной заработной платой», — отметил глава Омской области Виталий Хоценко.
Продолжится работа и над совместными программами, затрагивающими сферы социальной политики, культуры, сельского хозяйства, промышленности.
«Есть хорошие проекты в области селекции семян, приборостроения, химической промышленности, которые мы готовим к реализации на основе кооперации. Есть такие инициативы и в оборонно-промышленном комплексе», — рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Омичи предложили партнёрам организовать бизнес-миссию организаций Ставропольского края в наш регион. А также высказали готовность провести на своей территории ярмарку продовольственных и непродовольственных товаров Ставрополья.