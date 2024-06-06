Президент РФ: Украина пыталась ударить по газовым маршрутам в Черном море

«Мы уже несколько раз фиксировали попытки. Мы же охраняем и “Голубой поток”, который проложен по дну Черного моря в Турцию, и газ поступает для Турции, для снабжения Турции самой, и “Турецкий поток”, из которого газ идет в том числе и в Европу», — сказал господин Путин.