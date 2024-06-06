Президент РФ: Украина пыталась ударить по газовым маршрутам в Черном море

Как сообщает «РИА Новости», глава РФ заявил об этом на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
По словам главы государства, Россия вынуждена охранять оба газовых маршрута, поскольку Украина пытается их разрушить. Корабли, занимающиеся охраной газопроводов, регулярно подвергаются атакам, отметил президент.
«Мы уже несколько раз фиксировали попытки. Мы же охраняем и “Голубой поток”, который проложен по дну Черного моря в Турцию, и газ поступает для Турции, для снабжения Турции самой, и “Турецкий поток”, из которого газ идет в том числе и в Европу», — сказал господин Путин.
Он также заявил, что украинские войска пытались нанести удар по газоперерабатывающей станции на берегу Черного моря, поставляющей газ в Турцию.
Президент отметил, что два дрона были подавлены системами РЭБ и упали рядом с газоперекачивающей станцией на берегу Черного моря.