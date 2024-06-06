Дмитрий Лапшин может покинуть пост главного архитектора Перми

Как ранее сообщали в департаменте, Дмитрий Лапшин — автор архитектурных решений памятников Попову А. С., изобретателю радио, Преображенскому П. И., открывшему нефтяное месторождение в Пермском крае, Великому князю Михаилу Романову, расположенных в центре Перми. Также он является лауреатом региональных и международных архитектурных конкурсов. Господин Лапшин — обладатель ем «Золотого знака» международного фестиваля «Зодчество» за победу в конкурсе «Лучший фильм об архитектуре и архитекторах». Награжден медалью Союза архитекторов России «За высокий профессионализм в архитектуре» им. А. В. Щусева. Среди авторских проектов архитектора ряд административных зданий и жилых домов города, например, административное здание по ул. Осинской, 16, ЖК «Турчаниновский квартал» по ул. Островского, 29, деловой центр на ул. Куйбышева, 66, жилой дом по ул. Горького, 77а и другие.