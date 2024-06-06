Олжас Анафин назначен вице-министром труда и социальной защиты населения

Постановлением Правительства Республики Казахстан Анафин Олжас Сейтбатталович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Олжас Анафин родился в 1986 году. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Казахскую инженерно-техническую академию.
Трудовую деятельность начал в 2007 году специалистом государственного центра по выплате пенсий.
2015−2016 гг. — начальник отдела государственного центра по выплате пенсий.
2016−2020 гг. — руководитель управления, управляющий директор Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.
С 2020 года был вице-президентом Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.