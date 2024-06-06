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Олжас Анафин назначен вице-министром труда и социальной защиты населения

Ранее он занимал должность вице-президента Центра развития трудовых ресурсов.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Анафин Олжас Сейтбатталович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Олжас Анафин родился в 1986 году. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Казахскую инженерно-техническую академию.

Трудовую деятельность начал в 2007 году специалистом государственного центра по выплате пенсий.

2015−2016 гг. — начальник отдела государственного центра по выплате пенсий.

2016−2020 гг. — руководитель управления, управляющий директор Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С 2020 года был вице-президентом Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.