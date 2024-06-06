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Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Турцию. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с официальным визитом в Турцию, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В столичном аэропорту «Эсенбога» главу нашего государства встретили вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и другие официальные лица.

По данным пресс-службы главы государства, сегодня под председательством лидеров двух стран состоится третье заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

В рамках переговоров будут подробно обсуждены вопросы углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

В соответствии с программой также планируется проведение первой совместной встречи с руководителями ведущих предприятий и компаний двух стран.

Шавкат Мирзиеев