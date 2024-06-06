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Лукашенко: шведы и белорусы соперничали только на спортивных площадках

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Глава Беларуси Александр Лукашенко от себя и от всех белорусов направил поздравление шведам с Национальным Днем, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Источник: AP 2023

Президент отметил трудолюбие народа этой страны и его преданность своей земле. Все это, по мнению Лукашенко, поспособствовало значительным успехам в социально-экономическом развитии Швеции и признанию страны международным сообществом.

Белорусский лидер отметил, что шведы и белорусы вместе реализовали целый ряд инициатив в разных отраслях, а соперничали только на спортивных площадках.

«Ваш народ несколько веков отдавал свой голос за мирное нейтральное развитие своего государства. Уверен, никоим образом нельзя позволить некоторым “доброжелателям” привести наш регион к новой милитаристской катастрофе».

сказал Лукашенко.

Глава государства выразил надежду, что шведы скоро вернутся на путь мирного сосуществования со всеми соседями. Это, по его словам, соответствует настоящим общим интересам.

Лукашенко пожелал дружественному народу Швеции счастья, мира и процветания.

Лукашенко Александр