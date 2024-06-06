Военные назвали танк в честь общественницы из Иркутска

«Она в нас поверила и помогает нам от всей души, — рассказывает участник СВО с позывным “Шеврон”, — Когда она приезжала в апреле, подарила мне на память сувенир — брелок в виде сердечка. Ношу его теперь, как оберег. Надеемся, что и для нашего танка Елена станет ангелом-хранителем».