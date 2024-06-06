Военные назвали танк в честь общественницы из Иркутска

Военнослужащие назвали недавно поступивший на вооружение танк Т-80БВМ в честь общественницы из Иркутска Елены Зубун. Она часто приезжала в зону СВО, с первых дней передавала бойцам гуманитарную помощь и различное оборудование: квадрокоптеры, генераторы, бани, инструменты, средства связи, автомобили и даже экскаватор.
«Она в нас поверила и помогает нам от всей души, — рассказывает участник СВО с позывным “Шеврон”, — Когда она приезжала в апреле, подарила мне на память сувенир — брелок в виде сердечка. Ношу его теперь, как оберег. Надеемся, что и для нашего танка Елена станет ангелом-хранителем».
Напомним, в конце мая из Иркутской области в зону СВО направили 10 автомобилей, до этого отправляли ещё 37. Это УАЗы, ГАЗы, ВАЗы и подержанные иномарки. Технику передают федеральные и региональные организации, а также жители региона.