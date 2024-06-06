В Новосибирске назначили и.о. начальника департамента инвестиций

Информацию о назначении исполняющим обязанности начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска передаёт «Континент. Сибирь».
Пост занял Денис Колмаков — он был замом руководителя департамента Виталия Витухина, которого задержали несколько дней назад.
На Витухина завели два уголовных дела: за превышение полномочий и воспрепятствование предпринимательской деятельности. В этот же день силовики пришли и к главе «Корпорации развития Новосибирской области» Александру Зырянову.