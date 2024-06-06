Трамп связал удары Украины по России с приближением третьей мировой войны

«Я урегулирую украинскую ситуацию и урегулирую ее быстро», — пообещал он и повторил, что российско-украинского конфликта, нападения боевиков ХАМАС на Израиль и «многих других вещей» никогда бы не случилось, оставайся он в Белом доме до сих пор. Нынешний период республиканец назвал «самым опасным временем» для США.