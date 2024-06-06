Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной

«Китай готов работать с украинской стороной для реализации важного консенсуса глав государств двух стран, продолжения прекрасных традиций взаимного уважения и искреннего отношения, постоянного внимания к фундаментальным и долгосрочным интересам двух народов, содействия обменам и сотрудничеству в различных областях, а также для поддержания и развития китайско-украинских отношений», — сказал он.
Сунь Вэндунь также отметил, что двухсторонние отношения стран «продолжают неуклонно развиваться». В свою очередь, Сибига подчеркнул, что Украина «дорожит традиционной дружбой» и «придерживается принципа “одного Китая”, то есть не признает независимость Тайваня.
«Обе стороны также обменялись мнениями по кризису в Украине и международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в публикации.
Ранее, 5 июня, МИД Украины пригласил Китай в Швейцарию после предложения мирного саммита с РФ. В украинском МИДе отметили, что участие в предстоящем саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью в достижении мира и «важным сигналом сбалансированной позиции» Китая.
3 июня газета The Washington Post сообщила, что попытки президента Украина Владимира Зеленского настроить страны Азии поддержать Киев провалились. Издание отмечает, что на конференции по безопасности в Сингапуре, проходившей 2 июня, также известной как «Диалог Шангри-Ла», Зеленский не смог вызвать среди руководителей стран Азии такое же беспокойство из-за украинского конфликта, как в западных государствах, а особенно холодно он был встречен министром обороны КНР Дун Цзюнем.
31 мая в беседе с «Известиями» политолог Марат Баширов указал на последовательную позицию Китая по ситуации вокруг Украины. Так он отреагировал на слова официального представителя МИД КНР Мао Нин о том, что план конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Пекина и ожиданиями мира, в связи с чем ему было бы сложно участвовать в подобной встрече.