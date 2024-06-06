Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной

31 мая в беседе с «Известиями» политолог Марат Баширов указал на последовательную позицию Китая по ситуации вокруг Украины. Так он отреагировал на слова официального представителя МИД КНР Мао Нин о том, что план конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Пекина и ожиданиями мира, в связи с чем ему было бы сложно участвовать в подобной встрече.