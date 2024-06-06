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Сальдо указал на просчет Киева с ущербом от сброса воды с ДнепроГЭС

Сброс воды с Днепровской ГЭС не причинил того ущерба, на который рассчитывал киевский режим. Об этом 6 июня заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в годовщину подрыва Каховской ГЭС.

Источник: РИА "Новости"

«Действительно, киевский режим попытался сбросом воды из Днепровского водохранилища через ДнепроГЭС устроить еще одно затопление берегов в Херсонской области», — заявил он «РИА Новости».

По словам Сальдо, целью этого являлась попытка навредить людям, а также нанести ущерб оборонительным позициям российских военных.

Однако губернатор отметил, что объемов воды оказалось для этого недостаточно. Он подчеркнул, что ее потоки распределялись по высохшему дну Каховского водохранилища, а затем сходили вниз по течению Днепра, не причинив значительного ущерба.

Анализируя ситуация с электроэнергией в Херсонской области, Сальдо добавил, что дефицита в ней нет, однако повреждена инфраструктура.

«Во многом из-за этого в 2024 году общий урожай в Херсонской области прогнозируется примерно на 30% меньше, чем был в 2023 году», — отметил губернатор.

24 мая Сальдо сообщил об открытии противником шлюзов на плотине ДнепроГЭС. После на Запорожской АЭС заявили, что не видят рисков от сброса воды с ДнепроГЭС. В июне в Киеве заявили, что станция находится в критическом состоянии после взрывов на территории подконтрольного Украине Запорожья.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.