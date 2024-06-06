Сальдо указал на просчет Киева с ущербом от сброса воды с ДнепроГЭС

24 мая Сальдо сообщил об открытии противником шлюзов на плотине ДнепроГЭС. После на Запорожской АЭС заявили, что не видят рисков от сброса воды с ДнепроГЭС. В июне в Киеве заявили, что станция находится в критическом состоянии после взрывов на территории подконтрольного Украине Запорожья.