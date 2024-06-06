Вице-президент Сальвадора приехал на ПМЭФ

«В Петербургском международном экономическом форуме участвует вице-президент республики господин Феликс Ульоа», — сказали в посольстве.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, вице-премьер Вьетнама Чан Лыу Куанг, вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф приглашены на официальную церемонию открытия ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.