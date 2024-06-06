Ночью Крым пытались атаковать 13 украинских БПЛА

28 мая российская система ПВО уничтожила над Херсонской областью украинскую противокорабельную ракету «Нептун», летевшую в направлении Крыма. В ночь на 24 мая средства противовоздушной обороны сбили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом. Ракетная атака унесла жизни двух случайных прохожих. Кроме того, российская авиация уничтожила в акватории Черного моря три безэкипажных катера ВМС Украины, следовавших в сторону полуострова.