Ночью Крым пытались атаковать 13 украинских БПЛА

В ночь на 6 июня Киев пытался атаковать Крым беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, сообщили в министерстве обороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских дронов над территорией полуострова. Еще шесть беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области. Над Ростовской областью сбили противокорабельную ракету «Нептун».
28 мая российская система ПВО уничтожила над Херсонской областью украинскую противокорабельную ракету «Нептун», летевшую в направлении Крыма. В ночь на 24 мая средства противовоздушной обороны сбили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом. Ракетная атака унесла жизни двух случайных прохожих. Кроме того, российская авиация уничтожила в акватории Черного моря три безэкипажных катера ВМС Украины, следовавших в сторону полуострова.