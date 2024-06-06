На СВО погиб 33-летний отец двоих детей Алексей Мазин из Пермского края

Боец родился 14 марта 1991 года в посёлке Полазна и окончил местную школу № 3. В 2019 году Алексей переехал в посёлок Зуевский в Октябрьском районе. 18 декабря 2023 года мужчина заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО.