На СВО погиб 33-летний отец двоих детей Алексей Мазин из Пермского края

Отец двоих детей Алексей Мазин из Пермского края погиб на специальной военной операции в возрасте 33 лет, сообщает администрация Добрянского городского округа.
Боец родился 14 марта 1991 года в посёлке Полазна и окончил местную школу № 3. В 2019 году Алексей переехал в посёлок Зуевский в Октябрьском районе. 18 декабря 2023 года мужчина заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО.
Он служил в должности оператора отделения дронов взвода БПЛА штурмовой роты. Рядовой Мазин погиб 17 марта 2024 года в районе Авдеевки.
«Алексей Юрьевич был очень смелым, жизнерадостным, весёлым человеком. Человеком, который готов всегда прийти на помощь. У него остались мама, брат, сестра, жена и двое несовершеннолетних детей», — рассказали в администрации округа.
Прощание с военнослужащим состоится 7 июня в деревне Бобки.