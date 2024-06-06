Генассамблея ООН поддержала резолюцию Узбекистана о консолидации стран Центральной Азии в борьбе с наркотиками

«Концепция резолюции основывается на выступлении президента Узбекистана на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которого главой республики было предложено разработать Совместный антинаркотический план действий, охватывающий страны Центральной и Южной Азии», — подчеркнул представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов.
Документ также учитывает концептуальные положения Национальной стратегии Узбекистана по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением наркотиками на 2024−2028 годы.
В резолюции особо отмечается, что достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года в Центральной Азии тесно связано с борьбой с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением наркотиками в регионе. Документ призывает принять комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств, их прекурсоров, разработке стратегических инициатив и планов действий.
Внимание акцентировано на важности принятия конкретных практических шагов — введении региональной электронной базы данных, проведении опросов и исследований, противодействии использованию информационных технологий и социальных сетей в наркопреступных целях, регулировании виртуальных валют, подрыва финансовых основ наркобизнеса, в том числе в контексте его связи с другими формами организованной преступности.
Резолюция также призывает государства-члены, соответствующие структуры ООН, международные финансовые учреждения и другие заинтересованные стороны расширять сотрудничество и поддержку Центральной Азии в комплексном решении проблем, связанных с наркотиками.