Генассамблея ООН поддержала резолюцию Узбекистана о консолидации стран Центральной Азии в борьбе с наркотиками

В резолюции особо отмечается, что достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года в Центральной Азии тесно связано с борьбой с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением наркотиками в регионе. Документ призывает принять комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств, их прекурсоров, разработке стратегических инициатив и планов действий.