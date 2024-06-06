Вашингтон
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генассамблея ООН поддержала резолюцию Узбекистана о консолидации стран Центральной Азии в борьбе с наркотиками

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла инициированную Узбекистаном резолюцию о готовности стран Центральной Азии выступать единым фронтом и сотрудничать для эффективного решения и устранения проблем, связанных с наркотиками. Ее соавторами стали свыше 30 государств, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: AP 2023

«Концепция резолюции основывается на выступлении президента Узбекистана на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которого главой республики было предложено разработать Совместный антинаркотический план действий, охватывающий страны Центральной и Южной Азии», — подчеркнул представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов.

Документ также учитывает концептуальные положения Национальной стратегии Узбекистана по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением наркотиками на 2024−2028 годы.

В резолюции особо отмечается, что достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года в Центральной Азии тесно связано с борьбой с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением наркотиками в регионе. Документ призывает принять комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств, их прекурсоров, разработке стратегических инициатив и планов действий.

Внимание акцентировано на важности принятия конкретных практических шагов — введении региональной электронной базы данных, проведении опросов и исследований, противодействии использованию информационных технологий и социальных сетей в наркопреступных целях, регулировании виртуальных валют, подрыва финансовых основ наркобизнеса, в том числе в контексте его связи с другими формами организованной преступности.

Резолюция также призывает государства-члены, соответствующие структуры ООН, международные финансовые учреждения и другие заинтересованные стороны расширять сотрудничество и поддержку Центральной Азии в комплексном решении проблем, связанных с наркотиками.

ООН