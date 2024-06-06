Начальник полицейского главка Челябинской области уходит с поста

56-летний Михаил Скоков принял на себя руководство ГУ МВД России по Челябинской области два года назад. Свою карьеру он начал в 1990 году простым опером убойного отдела, потом в разных должностях занимался работой против организованной преступности. С 2006 года получил первую руководящую должность в ранге начальника горотдела Новочеркасска. Несмотря на недолгий срок службы в Челябинской области, Скоков запомнился южноуральцам. При нем стали возникать модульные полицейские участки, по его инициативе строится отдел полиции «Парковый», он же стал инициатором системы профилактики киберпреступлений.