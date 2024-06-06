Начальник полицейского главка Челябинской области уходит с поста

Генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков завершает свою карьеру в органах внутренних дел. Как сообщают региональные СМИ, генерал Скоков всё ещё находится на рабочем месте, но ему уже подписали рапорт на отпуск, начиная с текущей субботы. Как сообщается, из отпуска он выходить на службу не планирует.
56-летний Михаил Скоков принял на себя руководство ГУ МВД России по Челябинской области два года назад. Свою карьеру он начал в 1990 году простым опером убойного отдела, потом в разных должностях занимался работой против организованной преступности. С 2006 года получил первую руководящую должность в ранге начальника горотдела Новочеркасска. Несмотря на недолгий срок службы в Челябинской области, Скоков запомнился южноуральцам. При нем стали возникать модульные полицейские участки, по его инициативе строится отдел полиции «Парковый», он же стал инициатором системы профилактики киберпреступлений.