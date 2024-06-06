Он отметил, что еще два с половиной года назад Североатлантический альянс принял решение, что не станет участником украинского конфликта и будет избегать прямого столкновения военно-политического блока с Россией.
До этого, 2 мая, Североатлантический альянс опубликовал заявление, в котором обвинил Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории стран — участниц блока. Так, в НАТО осудили РФ за ее якобы совершаемые действия и призвали Москву выполнять свои международные обязательства, «как это делают союзники».
В тот же день политический советник премьер-министра Венгрии и его однофамилец, депутат нацсобрания Балаж Орбан, заявил, что официальная позиция стран — членов Североатлантического альянса заключается в том, что они не намерены вступать в прямую конфронтацию с Россией. Он заверил, что никто не хочет худшего развития событий, так как никто не имеет достаточно сил, чтобы остановить это. Советник отметил, что Венгрия за многое благодарна США, но такой судьбы страна себе не желает.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин еще 28 марта заявил, что у России нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. По его словам, это просто бред. Он отметил, что РФ не двигалась к границам стран НАТО, однако альянс подошел к российским границам вплотную.
Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам НАТО.