Сийярто исключил участие Венгрии в операциях НАТО против России

В тот же день политический советник премьер-министра Венгрии и его однофамилец, депутат нацсобрания Балаж Орбан, заявил, что официальная позиция стран — членов Североатлантического альянса заключается в том, что они не намерены вступать в прямую конфронтацию с Россией. Он заверил, что никто не хочет худшего развития событий, так как никто не имеет достаточно сил, чтобы остановить это. Советник отметил, что Венгрия за многое благодарна США, но такой судьбы страна себе не желает.