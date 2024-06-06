Губернатор Петербурга Беглов осмотрел петербургский стенд на ПМЭФ. Ему показали новые протезы и портативный рентген для зоны СВО

Кроме этого, губернатору показали новый портативный рентгенодиагностический аппарат «ПАРДУС-Кроха» от «НПО “Техно-Мед”. Он предназначен в том числе для машин скорой помощи и полевых условий — например, для госпиталей, где лечат раненых в СВО. На петербургском стенде представлены и новые препараты для диабетиков от ООО “Герофарм”, а также разработки в области экзо-протезирования от ООО “Бионика 2.0.”. Губернатору продемонстрировали бионический протез руки, кисть которого максимально похожа на настоящую.