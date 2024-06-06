Путин: И для Узбекистана, и для России очень важна стабильность в Афганистане

«И, конечно, в этой связи и для Узбекистана, и для нас очень важна стабильность в Афганистане. И мы всегда исходили из того, что надо исходить из реалий: талибы контролируют власть в Афганистане, и, конечно, нужно добиваться того, чтобы все договоренности на уровне ООН были исполнены, в том числе, чтобы инклюзивной была власть с участием всех этнических групп Афганистана. Это тонкий, очень важный вопрос. Но надо выстраивать отношения с правительством Талибана*».