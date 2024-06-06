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Путин: И для Узбекистана, и для России очень важна стабильность в Афганистане

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. И для Узбекистана, и для России очень важна стабильность в Афганистане, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств на полях ПМЭФ-2024.

Источник: AP 2023

Российский лидер напомнил, что проблема, с которой сталкивается Узбекистан, — это выход к мировому океану, к морям. По его словам, для ее решения существуют разные варианты, в том числе развитие логистики через территорию Афганистана: «и трубопроводного транспорта, и железнодорожного транспорта, автомобильного, это поставка энергоносителей, электроэнергии и так далее».

«И, конечно, в этой связи и для Узбекистана, и для нас очень важна стабильность в Афганистане. И мы всегда исходили из того, что надо исходить из реалий: талибы контролируют власть в Афганистане, и, конечно, нужно добиваться того, чтобы все договоренности на уровне ООН были исполнены, в том числе, чтобы инклюзивной была власть с участием всех этнических групп Афганистана. Это тонкий, очень важный вопрос. Но надо выстраивать отношения с правительством Талибана*».

сказал Путин.

Он добавил, что нужно обеспечивать безопасность и развивать логистику.

«Мы договорились, что обязательно будем вместе над этим работать, будем изучать эти возможности», — сказал глава РФ, отвечая на вопрос гендиректора УзА Абдусаида Кучимова.

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Путин Владимир