Путин: И для Узбекистана, и для России очень важна стабильность в Афганистане

Российский лидер напомнил, что проблема, с которой сталкивается Узбекистан, — это выход к мировому океану, к морям. По его словам, для ее решения существуют разные варианты, в том числе развитие логистики через территорию Афганистана: «и трубопроводного транспорта, и железнодорожного транспорта, автомобильного, это поставка энергоносителей, электроэнергии и так далее».
«И, конечно, в этой связи и для Узбекистана, и для нас очень важна стабильность в Афганистане. И мы всегда исходили из того, что надо исходить из реалий: талибы контролируют власть в Афганистане, и, конечно, нужно добиваться того, чтобы все договоренности на уровне ООН были исполнены, в том числе, чтобы инклюзивной была власть с участием всех этнических групп Афганистана. Это тонкий, очень важный вопрос. Но надо выстраивать отношения с правительством Талибана*».
Он добавил, что нужно обеспечивать безопасность и развивать логистику.
«Мы договорились, что обязательно будем вместе над этим работать, будем изучать эти возможности», — сказал глава РФ, отвечая на вопрос гендиректора УзА Абдусаида Кучимова.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.