Новый закон о СМИ направили на подпись президенту Казахстана

В ходе обсуждения документа сенаторы сократили срок исковой давности, предъявляемый к материалам СМИ, до одного года. Депутат Закиржан Кузиев отметил, что в законе вводится понятие мониторинга масс-медиа, что означает проведение анализа на предмет соблюдения законодательства и общечеловеческих, культурных, национальных и семейных ценностей.
Вице-министр культуры и информации Канат Искаков пояснил, что оценка этих ценностей вызвала активные обсуждения в секторе по защите прав журналистов.
«Мы понимаем, что нормы нравственных, семейных или общественных ценностей не формализированы в законодательстве. По ним мы будем разрабатывать нормативно-правовую базу. В первую очередь, это отрицание традиционных ценностей, государственности и семейных ценностей,».
При этом министерство не планирует применять санкции к нарушителям. Вместо этого будут направляться рекомендации по материалам, вызывающим негативный резонанс и имеющим элементы нарушения этических норм.
Основные положения закона включают:
- Сокращение срока рассмотрения запросов СМИ с семи до пяти рабочих дней.
- Увеличение объёма теле- и радиопрограмм на государственном языке с 50% до 60% поэтапно.
- Подготовку Национального доклада о соблюдении прав и свобод журналистов.
- Субсидирование части затрат операторов спутникового телерадиовещания для развития отечественного контента.
- Переход на грантовое финансирование для негосударственных СМИ с 2025 года.
- Усиление механизма постановки на учёт СМИ.
- Создание общественно-профессиональных советов по саморегулированию деятельности СМИ.
Также предложены изменения, включающие внесудебный порядок приостановки деятельности иностранных СМИ при нарушении законодательства Казахстана. Эта функция закреплена за Министерством иностранных дел.
Теперь закон о масс-медиа должен подписать Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, чтобы он смог вступить в силу.