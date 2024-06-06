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Новый закон о СМИ направили на подпись президенту Казахстана

Депутаты сената одобрили закон о масс-медиа и направили его на подпись президенту Касым-Жомарту Токаеву, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

В ходе обсуждения документа сенаторы сократили срок исковой давности, предъявляемый к материалам СМИ, до одного года. Депутат Закиржан Кузиев отметил, что в законе вводится понятие мониторинга масс-медиа, что означает проведение анализа на предмет соблюдения законодательства и общечеловеческих, культурных, национальных и семейных ценностей.

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков пояснил, что оценка этих ценностей вызвала активные обсуждения в секторе по защите прав журналистов.

«Мы понимаем, что нормы нравственных, семейных или общественных ценностей не формализированы в законодательстве. По ним мы будем разрабатывать нормативно-правовую базу. В первую очередь, это отрицание традиционных ценностей, государственности и семейных ценностей,».

отметил Искаков.

При этом министерство не планирует применять санкции к нарушителям. Вместо этого будут направляться рекомендации по материалам, вызывающим негативный резонанс и имеющим элементы нарушения этических норм.

Основные положения закона включают:

  • Сокращение срока рассмотрения запросов СМИ с семи до пяти рабочих дней.
  • Увеличение объёма теле- и радиопрограмм на государственном языке с 50% до 60% поэтапно.
  • Подготовку Национального доклада о соблюдении прав и свобод журналистов.
  • Субсидирование части затрат операторов спутникового телерадиовещания для развития отечественного контента.
  • Переход на грантовое финансирование для негосударственных СМИ с 2025 года.
  • Усиление механизма постановки на учёт СМИ.
  • Создание общественно-профессиональных советов по саморегулированию деятельности СМИ.

Также предложены изменения, включающие внесудебный порядок приостановки деятельности иностранных СМИ при нарушении законодательства Казахстана. Эта функция закреплена за Министерством иностранных дел.

Теперь закон о масс-медиа должен подписать Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, чтобы он смог вступить в силу.