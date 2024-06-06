Новый закон о СМИ направили на подпись президенту Казахстана

В ходе обсуждения документа сенаторы сократили срок исковой давности, предъявляемый к материалам СМИ, до одного года. Депутат Закиржан Кузиев отметил, что в законе вводится понятие мониторинга масс-медиа, что означает проведение анализа на предмет соблюдения законодательства и общечеловеческих, культурных, национальных и семейных ценностей.